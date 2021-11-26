Стало известно об эвакуации аэропорта Шереметьево

Стало известно об эвакуации столичного аэропорта Шереметьево. Очевидцы сообщили, что в здании включили сирену, а диктор просит всех покинуть его из-за технических неполадок. Об этом пишет NEWs.ru.

«В связи с техническими неполадками, просим вас немедленно покинуть здание. Следуйте к дверям с табличкой "выход"», — сообщалось по громкой связи. Также администрация аэропорта призвала сотрудников сопроводить всех к выходам и, соблюдая спокойствие, отойти подальше от здания.

Позже было объявлено, что причиной эвакуации стала учебная тревога.

24 ноября в Шереметьево и других аэропортах Москвы из-за сильного снегопада отменили и задержали более 20 рейсов.