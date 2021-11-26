Трансгендерный мужчина пожаловался на трудности жизни с женской грудью

Трансгендерный мужчина из Огайо пожаловался на трудности жизни с женской грудью. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание в Daily Mail.

19-летний Адонис Зейглер (Adonis Zeigler) поделился роликом, где рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся в процессе смены пола. Герой материала объяснил, что из-за финансовых трудностей он не смог завершить свой переход полностью, поэтому его внешность начала вызывать вопросы у окружающих. Так, например, хейтеры регулярно оскорбляют его из-за наличия груди. «Я сбит с толку, а почему у тебя борода?», «Какого хрена, почему у тебя есть грудь?», «Не могу понять, ты женщина или мужчина?» — пишут они.

Известно, что Зейглер начал свою трансформацию в 2017 году при помощи гормонов, из-за которых у него появилась обильная растительность по всему телу и лицу. Однако ему не хватило средств для серьезных операций по удалению молочных желез и видоизменению гениталий.

«Мне всего 19, я из бедной семьи, у меня нет работы. Не каждому человеку везет с богатыми родителями, которые могут профинансировать такие сложные хирургические операции. Перестаньте задавать подобные вопросы трансгендерным людям, если не готовы оплатить их счета», — высказался он на кадрах ролика, добавив, что устал от оскорблений.

Публикация Зейглер стала вирусной и набрала 4,9 миллиона просмотров и 562 тысячи лайков. Кроме того, в последующих роликах молодой человек объяснил, что ему пришлось бросить свою работу, так как у него был ненормированный график и низкая зарплата. По его словам, зачастую коллеги относились к нему неуважительно.

«Я не общаюсь с родителями и никогда не просил их о помощи. (...) Я боюсь, что никогда не смогу завершить свой переход, потому что даже когда я откладываю деньги, жизнь подбрасывает мне чрезвычайные ситуации, которые несут на собой большие расходы», — признался Зейглер.

По данным Healthline, стоимость необходимой для героя материала операции по видоизменению молочных желез варьируется от трех до 10 тысяч долларов (от 224 до 746 тысяч рублей).

В октябре трансгендерная актриса появилась на публике в платье. Звезда «13 причин почему» Томми Дорфман посетила мероприятие American Ballet Theatre's Fall Gala в платье длины макси черного цвета с короткими рукавами и шлейфом, которое оформлено вырезом на спине и высокими разрезами по бокам. Известно, что знаменитость заявила о смене пола в июле 2021 года.