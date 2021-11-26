Эвакуацию в Шереметьево объявили из-за учебной тревоги

В московском аэропорту Шереметьево вечером 25 ноября эвакуировали посетителей. Сообщается, что эвакуация прошла в рамках учебной тревоги. Об этом «Известиям» объявил представитель воздушной гавани.

Стало известно, что в аэропорту включили сирены и попросили посетителей покинуть здание из-за учебной тревоги, а не технических неполадок, как сообщалось ранее.

Вечером 25 ноября очевидцы сообщили об эвакуации аэропорта. Администрация аэропорта призвала сотрудников сопроводить всех к выходам и, соблюдая спокойствие, отойти подальше от здания.