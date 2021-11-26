«Аэрофлот» объявил распродажу авиабилетов по России «Улетные дни»

«Аэрофлот» начал распродажу авиабилетов по России «Улетные дни» с выгодой до 50 процентов

«Аэрофлот» объявил распродажу «Улетные дни». В период с 26 по 28 ноября 2021 года билеты на внутрироссийские направления можно приобрести с выгодой до 50 процентов, говорится в сообщении перевозчика.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) или без багажа (Лайт). Полет необходимо совершить в период с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Это предложение действует на прямые рейсы между Москвой/Санкт-Петербургом/Красноярском/Сочи/Краснодаром и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелета между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи и Краснодар.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено.

