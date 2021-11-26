Врач раскрыл главную опасность COVID-19 при варикозе

COVID-19 особо опасен для людей с варикозным расширением вен, потому что у них с высокой вероятностью может развиться тромбоз. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

По его словам, вены, пораженные варикозом, более подвержены риску образования тромбов, чем здоровые сосуды. Врач отметил, что часто у переболевших коронавирусом пациентов с варикозными венами есть высокая вероятность развития тромбозов глубоких вен и тромбофлебитов. Он также подчеркнул, что варикозную вену можно сравнить с миной замедленного действия, так как в любой момент она может затромбироваться, а тромб оторваться.

Помимо этого, хирург добавил, что к повышенному тромбообразованию после перенесенной коронавирусной инфекции ведет сгущение крови. Поэтому врачи обычно рекомендуют пациентам после COVID-19 принимать лекарства, разжижающие кровь, объяснил он.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавирусной инфекции множество симптомов, поэтому ее можно перепутать с 30 другими заболеваниями, в том числе с раком крови. «Коронавирус можно перепутать с чем угодно, где есть температура, поэтому уже в первый день надо установить диагноз. Сейчас тесты доступны в аптеках, нужно сразу их делать и быстрее вызывать врача», — рассказал Жемчугов. Также он перечислил самые распространенные симптомы COVID-19. Это насморк, боль в горле, потеря вкуса, обоняния, часто нарушения слуха, боль в мышцах и симптомы кишечного расстройства.

