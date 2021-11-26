Умер один из расписавшихся на стене Рейхстага в 1945-м ветеран

Скончался один из расписавшихся на стене Рейхстага в 1945-м ветеран ВОВ Никаноров

В Ростове-на-Дону в возрасте 96 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Григорий Никаноров, который принимал участие в штурме Рейхстага и расписался на его стене. Об этом написал руководитель поискового отряда «Миус-Фронт» Андрей Кудряков в Facebook.

Никаноров ушел на фронт в феврале 1943 года, принимал участие в боях на Миус-фронте, Днепре, в Сталинграде, Крыму, Польше. Кроме того, ветеран получил несколько десятков наград, среди них Орден Славы III степени и три медали «За отвагу».

«Он до последнего был настоящим, честным наставником молодежи, их старшим товарищем. (...) Мы вместе обсуждали мои военные рассказы, он подсказал мне несколько сюжетов настолько потрясающих, что по ним можно снимать фильмы», — рассказал Кудряков.

По информации министерства труда и социальной защиты России, за время пандемии в стране умер каждый четвертый ветеран Великой Отечественной войны. За полтора года их число снизилось с 1,21 миллиона человек до 896 806.