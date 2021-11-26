В Крыму бывший следователь предстанет перед судом за взятку в 100 тысяч долларов

СК: в Ялте завершено следствие по делу о получении полицейским взятки в 100 тысяч долларов

Завершено расследование уголовного дела бывшего исполняющего обязанности замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, обвиняемого в получении взятки в 100 тысяч долларов. Помимо бывшего полицейского, по делу проходят знакомый адвокат обвиняемого и еще двое фигурантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СКР по Крыму и Севастополю.

История со взяткой вскрылась благодаря проверке, которую УМВД Ялты проводило в связи с возможной неправомерной постановкой на кадастровый учет земельных участков. Обвиняемый полицейский нашел нарушения в оформлении участков, приобретенных гражданкой соседнего государства. Он решил заработать на истории с землей и попросил у владелицы участков взятку за отказ в возбуждении уголовного дела. Через знакомого адвоката он договорился решить вопрос за 100 тысяч долларов.

После того как посредник оговорил вопрос с передачей денег, страж порядка не стал возбуждать против женщины уголовное дело. Через адвоката он отправил собственнице земли оригиналы документов на право владения участками. В свою очередь женщина передала обвиняемому через адвоката оговоренные 100 тысяч долларов. После этого оба были задержаны сотрудниками ФСБ и собственной безопасности МВД по Крыму.

В ходе следствия было выявлено еще два эпизода взяток. В июне 2016 года и марте 2018 года экс-следователь через посредников получил взятку на общую сумму в 4,5 тысячи долларов за отказ в возбуждении уголовных дел в отношении жителя Ялты.