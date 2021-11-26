В ЯНАО принят бюджет на 2022-2024 годы

Бюджет Ямало-Ненецкого Автономного округа на 2022-2024 годы в первом и окончательном чтении был принят на заседании Законодательного Собрания региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства ЯНАО.

Как рассказала заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента финансов Альбина Свинцова, представившая законопроект бюджета, прогноз доходов на 2022 год определен в сумме 248 миллиардов рублей, что на 30 процентов, или 56 миллиардов рублей, выше плана 2021 года. Прирост доходов окружного бюджета обусловлен устойчивым восстановлением экономики и переходом к стабильному «постпандемийному» развитию, значительным ростом цен на энергоресурсы на глобальных мировых рынках.

Бюджет остался дефицитным (25 миллиардов рублей), но это не помешало округу в 2022 году сохранить все действующие меры поддержки населения и более того, добавить новые. Например, по линии соцзащиты сейчас ямальцы могут воспользоваться 96 мерами поддержки: выплаты и пособия разным категориям населения, самый большой в стране региональный маткапитал в 500 тысяч рублей, льготные билеты по 2500 тысячи рублей на самолет детям из многодетных семей и многие другие. В 2022 году к ним добавится выплата в 100 тысяч рублей для льготных категорий на догазификацию (участникам президентской программы социальной газификации);

В 2022 году в округе вырастут расходы на все социально-значимые направления: образование, здравоохранение, строительство жилья и социальных объектов, дороги, спорт и культура и так далее.

«Я благодарю департамент финансов и депутатов за плодотворную работу над бюджетом следующего года. Он принят в непростых условиях пандемии. Тем не менее, в документе учтены все задачи по развитию Ямала. Сохраняются три приоритета — здравоохранение, дороги и расселение аварийного жилья. Эти программы обеспечены финансированием. В результате в новые квартиры в следующем году переедут более 3 тысяч семей. Будут построены сотни километров дорог, больницы и поликлиники получат современное оборудование. Кроме того, намечено открытие целого ряда объектов — школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов в небольших поселениях», — прокомментировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По словам доктора политических наук, профессора МГИМО Ростислава Туровского, проект бюджета Ямало-Ненецкого АО на будущий год и плановый трехлетний период подчеркивает и немалые финансовые возможности региона, и особенности политики, проводимой губернатором Артюховым. «Благодаря развитому ТЭКу, Ямал является одним из немногих самодостаточных регионов страны, способных не просто себя самостоятельно прокормить, но и содержать на достойном уровне социальную сферу и инфраструктуру, при этом совсем не злоупотребляя долговой нагрузкой. В этом году регион успешно преодолел проблемы, связанные с неустойчивым положением российского ТЭКа на мировых рынках, и наращивает как доходы, так и расходы. Продолжение этих процессов ожидается и в ближайшие годы, учитывая рост в промышленном секторе, в том числе грядущее увеличение производства сжиженного природного газа, развитие газохимии, запуск новых газовых и нефтяных месторождений, что даст приток инвестиций и позволит увеличить бюджетные доходы. Политика предоставления льгот инвесторам позволяет рассчитывать на то, что Ямал с его природными богатствами будет в приоритете у бизнеса и останется одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России», — отметил эксперт.

Ямал, по его словам, многое себе может позволить, но использует средства весьма рационально. С одной стороны, в округе реализуются масштабные социальные программы. В частности, в будущем году ожидается рост окружных социальных выплат на 4 процента. Ведется строительство ряда новых социальных объектов, включая столь важные в период пандемии объекты здравоохранения. Планируется дальнейшее наращивание расходов на образование и здравоохранение, хотя в расчете на душу населения они и без того велики. С другой стороны, подчеркнутое внимание в условиях удаленного северного региона уделяется развитию инфраструктуры, где используются механизмы государственно-частного партнерства и концессии.

«Это позволяет улучшать транспортную доступность территорий с помощью автодорог и авиации и приступать к масштабным проектам вроде Северного широтного хода. Кроме того, власти региона заинтересованы в диверсификации его экономики, о чем свидетельствует намерение вложить немалые средства в туристический кластер на Приполярном Урале. Наконец, учитывая сложное наследство городов и поселков в сфере ЖКХ, в центре внимания традиционно остается переселение из аварийного жилья. Все это позволяет оценить финансовую политику ямальских властей не как «купание в больших деньгах», а как разумное расходование средств в интересах общества и экономического развития», — резюмировал Ростислав Туровский.

