Лидер группы Artik & Asti рассказал о новой солистке после ухода Дзюбы

Лидер группы Artik & Asti Артем Умрихин рассказал о новой солистке, которая заменит покинувшую коллектив Анну Дзюбу. Об этом сообщает издание StarHit.

По словам музыканта, он уже записывает с новой солисткой песни. «Есть заказы на корпоративы, концерты новогодние — будем работать. Готовим новую песню, будем презентовать новую солистку. Уже нашли! Сейчас утрясем последние моменты и объявим», — признался Умрихин.

Он не стал называть имя участницы группы, но отметил, что выбрал ее без кастинга. По словам музыканта, он получил три тысячи видеозаявок от девушек и планировал масштабное прослушивание, но в итоге решил прислушаться к своей интуиции.

«У меня был пул тех, кого я слушал. И там заметил девочку. Мне она понравилась, мы пообщались, и все получилось. Она пока еще не так известна», — сказал он.

Ранее стало известно, что исполнительница Анна Дзюба покинула группу Artik & Asti, в которой выступала вместе с Артемом Умрихиным. Сама артистка не стала комментировать свое решение об уходе, но ее коллега по коллективу отметил, что «теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе». Уточняется, что в этом году дуэту исполнилось десять лет.