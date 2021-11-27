Стало известно о деле о мошенничестве с землей для Северо-Восточной хорды

РБК: СК возбудил дело о мошенничестве с землей для Северо-Восточной хорды на 29 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Управления дорожно-мостового строительства столицы. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с оценкой земли при ее изъятии для строительства Северо-Восточной хорды. Об этом стало известно РБК от источников в Следственном комитете.

Как пишет издание, сотрудников управления, а также также сотрудников ООО «Аналитическо-консалтинговая группа «Азимут», занимающегося экспертизой и оценкой имущества подозревают в мошенничестве с оценкой, из-за которого бюджет потерял 28,7 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2019 году сотрудники управления и «Азимута» при изъятии двух участков в Восточном административном округе на улице Пехорская общей площадью 0,9 гектара искусственно завысили их стоимость и упущенную выгоду собственника участка. Исходя из этой оценки город выплатил компенсацию за недвижимость в размере 142,1 миллиона рублей.

Земля, по информации Единого государственного реестра недвижимости, перешла в собственность Москвы в феврале 2020 года, а до этого принадлежала Римме Гарибян, которая, по словам собеседника издания, проходит по делу в качестве свидетеля.

В пресс-службе Управления дорожно-мостового строительства заявили, что не обладают информацией о возбуждении уголовного дела. Генеральный директор и владелица «Азимута» Виктория Кунакова сообщила изданию, что ей неизвестно о возбуждении уголовного дела и отказалась от дальнейших комментариев.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в беседе с изданием отметил, что правоохранители достаточно часто заводят дела, связанные с неверной оценкой. Нередко это может быть связано с «банальными ошибками» со стороны подрядчиков при проведении оценки стоимости работ.

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