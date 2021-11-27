Умерший политик одержал победу на местных выборах в Индии

На выборах в местный совет в селе Дипакархар в округе Джамуи индийского штата Бихар одержал победу кандидат, умерший более чем за две недели до голосования, сообщает телеканал NDTV.

Политик Сохан Мурму не прибыл на церемонию вручения удостоверений о победе на выборах. Представители избиркома обратились к его родственникам и выяснили, что победитель выборов умер 6 ноября. Более того, избирком специально не уведомляли о его кончине.

«Члены семьи Мурму, который победил своего соперника 28 голосами, заявили, что его последним желанием было одержать победу на выборах. Поэтому они не сообщили властям о смерти Мурму. Ни один житель деревни также нам ничего не сообщил. Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание», — заявил представитель местных властей.

В итоге сложилась непростая для местной избирательной комиссии ситуация. Власти штата попросили ЦИК страны признать состоявшиеся выборы недействительными.

В апреле стало известно, что президент Чада Идрис Деби в очередной раз выиграл выборы и умер в тот же день. Политика переизбрали на шестой срок — он был у власти уже более 30 лет. Президент решил отпраздновать победу над повстанцами на передовой, для чего отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска, в результате чего Деби был ранен. Он скончался в больнице.