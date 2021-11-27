В Госдуме предложили давать россиянам дополнительные выходные для ревакцинации

Депутат Госдумы Федот Тумусов предложить предоставлять работающим россиянам дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от коронавирусной инфекции. Такую идею он озвучит в беседе с радио Sputnik.

Парламентарий напомнил, что сейчас работодателям в России рекомендовано давать сотрудникам два выходных дня для прививки от COVID-19 — по одному дню на получение каждого компонента вакцины. Однако, по мнению Тусусова, этого недостаточно.

Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации Федот Тумусов депутат Госдумы

В чем польза?

Как считает депутат, выгода для работодателей в предоставлении дополнительного выходного дня для сотрудников заключается в том, что если работник заболеет COVID-19, «он на какое-то время выйдет из строя», что ударит по экономике предприятия.

Тумусов добавил, что снизить риск заражения коронавирусом, а также уменьшить опасность госпитализации из-за тяжелого течения этого заболевания, можно только при помощи вакцинации и последующих ревакцинаций.

Два выходных

В конце октября президент России Владимир Путин подписал документ, в котором поручил предоставлять два оплачиваемых выходных дня россиянам, привившимся от COVID-19. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства. С соответствующим предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Предложение вице-премьера поддержали профсоюзы, работодатели и правительство России. Члены Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовали работодателям предусмотреть дополнительные дни отдыха после прививки в коллективных договорах или локальных нормативных актах.

Право регионов

26 октября глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко сообщила, что российские регионы могут сами принимать решения о предоставлении гражданам двух выходных при вакцинации.

Сенатор напомнила, что после прививки сотрудник может обратиться к врачу, который «определит, действительно ли он болен». Причем, согласно трудовому договору, он может работать эти дни дистанционно.

Три выходных

В сентябре директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин предлагал обязать компании давать работникам три дня выходных после прививок с сохранением оплаты.

В институте попросили добавить соответствующие поправки в трудовое законодательство. Эксперты не исключили, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать эту инициативу. Он заявил, что Кремль не вмешивается в данную дискуссию, поскольку это прерогатива соответствующих специалистов.

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Коллективный иммунитет

По данным на пятницу, 26 ноября, уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8 процента. За все время пандемии в стране вакцинация первым компонентом препарата от коронавируса проведена 69 468 166 раз, вакцинация полного цикла — 60 795 702 раза.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу остается главной задачей.

Вместе с тем ситуация с COVID-19 по стране все еще остается сложной. По данным оперативного штаба, за прошедшую неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 13 регионах. За прошедшие сутки в России выявили 34 690 новых случаев COVID-19. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 9 502 879.

34 690 случаев COVID-19 выявили в России за сутки по данным оперштаба

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (3929), Московской области (1812 ) и Санкт-Петербурге (1704). Меньше всего — в Республике Калмыкия (25 случая), Ненецком автономном округе (14 случаев), Чукотском автономном округе (9 случаев).