Названы способные лично поговорить по телефону с Елизаветой II люди

Журналист Скаредоти: королева Елизавета II отвечает по телефону на звонки двух человек

Журналист Джонатан Скаредоти в интервью журналу Us Weekly назвал людей, которые могут лично поговорить по телефону с королевой Великобритании Елизаветой II. По его словам, она отвечает только на вызовы от двух контактов.

Так, глава британской монархии беседует по мобильному со своей дочерью, принцессой Анной, и личным гоночным менеджером Джоном Уорреном, который также является зятем близкого друга королевы.

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«А также у нее, по-видимому, есть мобильный телефон, который, как говорят, модели Samsung, и оснащен антихакерским шифрованием MI6, чтобы никто не мог взломать ее телефон», — рассказал Скаредоти.

Он также предположил, что Елизавета II имеет аккаунт в социальной сети Facebook, об этом давно ходят слухи. Журналист восхитился тем, как 95-летняя королева осваивает современные технологии и вспомнил, что в разгар пандемии коронавируса она принимала посетителей в формате видеоконференции в Zoom.

Однако, поскольку члены королевской семьи еще не подтвердили сообщения о ее предполагаемых страницах в социальных сетях, эксперт может только предполагать присутствие главы британской монархии в Интернете.

Ранее Елизавета II посетила крещение своих двух правнуков в Виндзоре. Церемония проходила при участии узкого круга лиц. Ее устроили для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа. Елизавета II приехала на церемонию, несмотря на проблемы со здоровьем: ранее она потянула спину, однако врачи разрешили ей поучаствовать в крестинах.

