Назван процент способных дать платное образование детям россиян

Опрос НПФ «Открытие» назвал процент россиян, способных дать платное образование своим детям. Так, отправить ребенка учиться за деньги хотели бы 22 процента респондентов, но только каждый десятый может себе это позволить, передает ТАСС.

Большинство опрошенных (58 процентов) остались довольны бесплатным школьным образованием, оставшиеся 42 процента считают, что родители должны иметь возможность учить детей платно.

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Для 85 процентов россиян высшее образование остается «золотым стандартом», но девять процентов, несмотря на важность, отметили недоступность института для ребенка по финансовым соображениям.

68 процентов опрошенных водят детей на платные факультативы, половина обращается к репетиторам, из них 31 процент пользуется их услугами по нескольким предметам. Только семь процентов сочли, что школьного образования детям достаточно.

Если же для ребенка предполагается платное обучение, только девять процентов откажутся от него. 40 процентов будут платить из накоплений, 30 процентов смогут выделить средства из текущей зарплаты, 17 процентов готовы взять кредит, а шесть процентов видят такую возможность в материнском капитале.

Более 54 процентов россиян не планируют откладывать средства на будущее образование детей, 80 процентов из них или 39 процентов из общего числа среди причин назвали нехватку денег. Каждый четвертый намеревается начать копить на это в ближайшем будущем.

Ранее около 54 процентов россиян в опросе фонда «Общественное мнение» (ФОМ) оценили свое материального положения как среднее, как хорошее — 19 процентов, а как плохое — 25 процентов. При этом улучшения своего материального положения в ближайший год ожидают 23 процента опрошенных, еще 18 процентов считают, что оно ухудшится.

