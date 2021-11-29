Суд оставил в силе штраф Дудю за пропаганду наркотиков

ТАСС: Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Юрию Дудю за пропаганду наркотиков в интервью

Московский городской суд оставил в силе решение оштрафовать журналиста и видеоблогера Юрия Дудя на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

«Апелляционная жалоба Дудя на решение Зюзинского суда Москвы оставлена без удовлетворения», — сказал представитель Мосгорсуда.

20 октября стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы обязал журналиста выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за пропаганду запрещенных веществ в двух выпусках его YouTube-программы. Сам Дудь не явился на заседание суда, его интересы представлял защитник. 3 ноября сообщалось, что журналист обжаловал штраф.

В конце июля Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков.