На Байкале планируют запустить ледовые гольф-туры

На Байкале планируют запустить ледовые премиальные гольф-туры. Об этом сообщила директор автономной некоммерческой организации «Международный Центр гольф Туризма» Анна Овчининникова на круглом столе на туристической выставке «Байкалтур» в Иркутске, передает издание golf.ru.

Предполагается, что туры будут доступны на двух берегах озера в Иркутской области и Бурятии. В 2022 году туда приедут эксперты и иностранные тур-операторы для знакомства с инфраструктурой. При этом в планах создание не только зимних, но и летних турпакетов.

Ожидается, что больше всего туристов приедет с гольф-туром на Байкал из стран Азиатско-Тихоокеанского региона — по предварительным оценкам, проект охватит около 15 миллионов путешествующих гольфистов из Азии.

«Близко, увлекательно, понятно — вот что мы слышим уже сейчас о новом турпродукте Ice Golf на Байкале от ключевых туроператоров из Кореи, Японии. Регион интересен и Китаю, Гонконгу, Сингапуру, Вьетнаму», — сказала Овчинникова.

Ранее сообщалось, что на Байкале в рамках международного фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest пройдет мировой чемпионат по ледовой скульптуре. Мероприятие состоится в феврале 2022 года, в нем примут участие мастера со всего мира.