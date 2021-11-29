Кардиолог назвала способы восстановить сердце после перенесенного COVID-19

Кардиолог Антипенко: восстанавливать сердце после COVID-19 поможет сон и отказ от курения

Восстанавливать сердце после перенесенного COVID-19 можно при отсутствии повышенной температуры. Способы улучшить работу сердца после коронавируса назвала врач-кардиолог Евгения Антипенко, сообщает «Тульская служба новостей».

«В основе лежит постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения», — рассказала врач.

По ее словам, начать восстановление также необходимо с дыхательных и гимнастических упражнений, которые выполняются в медленном темпе. Можно начать с подъемов мяча над головой, наклонов и круговых движений туловищем, объяснила она.

Ранее биолог Анча Баранова дала советы переболевшим COVID-19 россиянам. По ее словам, в первую очередь стоит исключить миокардит — для этого необходимо посетить кардиолога. Остальных врачей нужно проходить только при наличии симптомов, подчеркнула специалист.

