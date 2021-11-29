Контролирующая расходы из бюджета чиновница Казначейства пала жертвой аферистов

В Москве 30-летняя сотрудница Федерального Казначейства перевела 373 тысячи рублей мошенникам, которые представились сотрудниками Центробанка и Следственного комитета. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщает KP.RU.

По данным издания, пострадавшая работает ведущим специалистом-экспертом и занимается обеспечением контроля за ведением операций со средствами федерального бюджета. В конце ноября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Он предупредил женщину о том, что на ее имя кто-то пытался взять кредит. После этого звонивший переключил ее на другого человека, который назвал себя сотрудником Следственного комитета. Тот убедил чиновницу, что следователи скоро задержат аферистов, но для сохранности денежных средств ей нужно оформить кредит на 373 тысячи рублей и временно перевести их на безопасный счет.

После нескольких часов взаимодействия с мошенниками женщина оформила кредит на себя, после чего сняла наличные и перевела 373 тысячи на номер счета, который ей дал лже-представитель Следственного комитета. Вскоре поняла, что общалась с мошенниками. Пострадавшая написала заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.