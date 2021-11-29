Мясников предупредил россиян об опасности храпа для здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал об опасности храпа для здоровья. Он предупредил, что болезнь апноэ сна является фактором риска для развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также может привести к ожирению и импотенции. Выпуск доступен на YouTube.

Доктор подчеркнул, что храп не всегда указывает на связанное с этим симптомом заболевание. «Есть храп, который мешает спать нашим близким и соседям. А есть болезнь под названием апноэ сна — когда храп приводит к неприятным последствиям. Особенно [храп проявляется], когда ты спишь на спине», — пояснил Мясников.

При этом, как отметил медик, происходит следующее: мягкое небо западает и перекрывает вход в дыхательные пути — это приводит к тому, что спящий человек не может вздохнуть и, делая паузу, пробивает воздух храпом. Телеведущий предупредил зрителей, что заболевание приводит к ожирению, сахарному диабету, гипертонии и импотенции. Опасность также заключается в том, что человек чаще всего не знает о своем храпе.

Обычный храп, в свою очередь, зависит от анатомии: искривления носовой перегородки, травм, а также наличия аденоидов или избыточного веса.

Что касается лечения апноэ сна или попыток избавиться от обычного храпа, Мясников порекомендовал начать с похода к ЛОРу — врач может зафиксировать искривление перегородки или возможные травмы. Если анатомических причин нет, то доктор посоветовал продолжить поиски и обратить внимание на возможные аллергии или воспаления.

Ранее Мясников назвал убивающий щитовидную железу препарат. По словам доктора, опасность для щитовидной железы представляет препарат «Амиодарон», который назначают против мерцательной аритмии. Телеведущий уточнил, что этот препарат резко повышает количество йода в организме, так как на 37 процентов состоит из этого вещества.