Доктор Мясников предупредил о неизбежности распространения омикрон-штамма

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неизбежности распространения омикрон-штамма в России. В своем Telegram-канале он предположил, что новый штамм вызовет новую волную коронавируса уже через два-три месяца.

«Да потому, что "омикрон" к нам придет с точностью до 100 процентов. И, скорее всего, станет доминирующим штаммом конца зимы-весны. Хоть мы все границы перекроем и стеклянным колпаком закроемся. Придет! И есть у нас всего два-три месяца. Благо сейчас мы на спаде очередной волны», — заявил Мясников.

По словам доктора, готовиться к очередной волне необходимо уже сейчас. Он отметил, что время на подготовку есть, так как текущая волна заболеваемости COVID-19 пошла на спад. Врач призвал властей не запугивать население «апокалиптическими сценариями», а тщательно проработать план действий в борьбе с новым штаммом.

Доктор считает, что в первую очередь необходимо завершить вакцинацию россиян по первому кругу, а затем провести ревакцинацию всех ранее привитых граждан. Кроме того, он призвал власти страны подготовить больницы и службы перевозки инфекционных больных для нового потока заболевших.

Мясников заявил, что «реальными инкубаторами» новых штаммов являются люди с иммунодефицитом. По его мнению, для этой категории граждан необходимо ввести обязательную вакцинацию.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.