В Европе напечатали туалет из мусора

Испанская дизайнерская студия Nagami напечатала с помощью 3D-принтера переносной туалет. Для его создания собрали отходы от пластикового медицинского оборудования по всей Европе, пишет Dezeen.

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Мусор переплавили в картриджи для принтера и за три дня произвели портативную кабинку. Биотуалет состоит из трех частей — корпуса в форме капли, раздвижной изогнутой двери и ведра для сбора твердых отходов. Помимо пластика в конструкции есть металлические направляющие, за счет которых двигается дверь. У устройства есть особенность — оно позволяет отдельно выводить мочу и компостировать фекалии в специальной емкости. Впоследствии продукты жизнедеятельности станут удобрением для почвы в месте установки туалета.

Тестовую версию кабинки выпустили на роботизированном принтере в испанском Авиле и установили на стройплощадке в швейцарских Альпах. Однако в Nagami надеются, что вскоре напечатать сложные конструкции на 3D-принтере можно будет и на более примитивных устройствах, чем в их студии.

Авторы инициативы отметили, что 91 процент произведенных в мире пластиковых отходов до сих пор не перерабатывается. Этот материал доступен везде, и за счет него можно с наименьшими затратами создать туалеты там, где они больше всего нужны — в городских трущобах и лагерях беженцев.

Необычные общественные туалеты создало и бюро архитектора Кэнго Кумы в Японии. Уборные сделаны в виде небольшого горного хребта и дополняют пейзаж напротив Фудзиямы. Днем сооружения напоминают заснеженные горные вершины, а в темное время суток подсвечиваются и превращаются в подобие маяков.