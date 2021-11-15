В Японии построили туалеты-горы

Бюро японского архитектора Кэнго Кумы (Kengo Kuma) создало в районе Сидзуока общественные туалеты, которые сделаны в виде небольшого горного хребта. Уборные дополняют пейзаж напротив горы Фудзияма, сообщает Designboom.

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Команда архитектора сделала уборные в виде небольших строений с крышами, напоминающими зонты — деревянные конструкции закрепили на стальных кольцах. Внутри кабины выкрашены в белый цвет и оборудованы всем необходимым. Конструкции также покрыли мембраной, которая защищает их от неблагоприятных погодных условий.

Днем сооружения напоминают заснеженные горные вершины, а в темное время суток подсвечиваются и превращаются в подобие маяков. Туалеты расположили в парке на площадке, с которой открывается вид на Фудзияму — место пользуется популярностью у местных жителей и туристов.

В июле 2021 года Кэнго Кума построил общественные туалеты в токийском районе Сибуя. Он организовал пространство в виде деревни и дал ему название «Прогулка по лесу». Архитектор работал в рамках проекта Tokyo Toilet Project и таким способом хотел изменить восприятие людьми общественных уборных.