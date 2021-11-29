Израильская спецслужба начнет следить за лицами с омикрон-штаммом коронавируса

Контрразведка Израиля будет отслеживать зараженных омикрон-штаммом лиц через смартфоны

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил контрразведке отслеживать геолокацию лиц, которые заразились омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Общая служба безопасности Израиля «Шин-Бет», занимающаяся, среди прочего, контрразведывательной деятельностью, будет определять местоположение инфицированных через смартфоны. Уточняется, что перед спецслужбой не стоит задача слежки за зараженными другими штаммами коронавируса людьми.

Власти пошли на такой шаг, чтобы оперативно пресекать возможные цепочки распространения болезни. Слежка будет вестись минимум до полуночи 2 декабря.

Ранее границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19 решили закрыть в Израиле. Въезд туда закроют иностранцам на две недели из всех стран, за исключением случаев, одобренных Комитетом по исключениям.

Впервые новый штамм коронавируса B.1.1.529 или омикрон обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Допускается, что он может стать наиболее опасным вариантом инфекции.