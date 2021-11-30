Путин призвал разблокировать деньги афганского правительства

Президент России Владимир Путин назвал сложной гуманитарную ситуацию в Афганистане и призвал разблокировать средства афганского правительства во главе с талибами («Талибан», запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы государства, сейчас не время давать характеристику радикальному движению, так как оно контролирует ситуацию в стране. «Надо помочь афганскому народу, надо хотя бы деньги разблокировать, афганские деньги, которые на счетах в западных банках, прежде всего в США, находятся, надо разблокировать и дать возможность людям хоть элементарные вещи решать», — заявил Путин.

Российский лидер предложил разморозить афганские счета «целевым образом для решения гуманитарных вопросов». Путин выразил уверенность, что средства пойдут на приобретение медицинского оборудования, лекарственных препаратов и поддержку детей. «Хотя бы на это — ведь можно целевым образом все это разблокировать. Это не пойдет на оружие», — заключил он.

В середине августа Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, очень зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе. Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков.