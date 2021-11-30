Альфа-Банк представил цифровой онлайн-форум Alfa Digital Open 2021

Альфа-Банк 30 ноября в прямом эфире провел Alfa Digital Open — самый большой онлайн-форум на тему цифровых технологий в Альфа-Банке. Экспертная команда Alfa Digital поделилась, как работает с цифровыми технологиями и какие инновации внедряет. А приглашенные спикеры рассказали, какие тренды принес 2021 год в цифровые сервисы не только в банковской индустрии, но в IT, ритейле, рисече и маркетинге.

«За год, который прошел с момента прошлой конференции Alfa Digital Open, наш цифровой банк сделал большой рывок вперед. Казалось, недавно мы представили первый стартап в банке, а уже сегодня команда Alfa Message создает успешные решения для нескольких бизнес-направлений Альфа-Банка и наших партнёров. Все амбициозные планы мы воплотили, и вместе с тем, есть, к чему стремиться. Предпочтения клиентов быстро меняются, становятся разнообразнее. Нам важно опираться не только на собственный опыт, но и экспертизу лучших профессионалов рынка. Такие конференции помогают создать новые идеи и открыто ими делиться», — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков.

Участники форума обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, команда продвинутой аналитики рассказала про работу над Customer Engagement Platform — платформой финансового суперсервиса, как подбираются решения и инструменты, которые обеспечивают гиперкастомизацию предложений от банка.

Команда UX-исследований раскрыла секреты, правда ли, что в исследовательском центре Alfa Research Center умеют читать мысли, а HR-лидеры рассказали, что нужно сделать, чтобы собеседование диджитал-специалиста завершилось оффером.

Команда Alfa Digital в Санкт-Петербурге официально представила нового голосового финансового помощника Альфа и рассказала, как удалось его научить шутить. А команды цифрового бизнеса и маркетинга открыли, как достичь 350 миллионов просмотров в интеграциях с блогерами.

Посмотреть запись Alfa Digital Open можно на Youtube.