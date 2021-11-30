В США пообещали России последствия за агрессию против Украины

За возобновление агрессии против Украины Россию ждут серьезные последствия. С таким обещанием выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгаром Ринкевичем. Его слова передает РИА Новости.

«Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны», — заявил глава американского Госдепа. По его словам, «любые действия» России по эскалации на Украине также вызовут озабоченность Литвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в наращивании напряженности на российских границах. По его словам, США разместили вокруг России военные базы и постоянно нагнетают истерию, упрекая страну в проведении вооруженными силами учений на ее территории.