В Совфеде заявили о нарушении США договоренностей при высылке дипломатов

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что США нарушают установленные договоренности, вынуждая российских дипломатов покинуть Штаты.

«Американцы поставили такие условия, при которых наших дипломатов, достаточно большую группу, вынуждают покинуть территорию США. Создаются условия, при которых мы не можем воспользоваться уже оговоренными количественными параметрами, и в этом плане американцы, конечно, нарушают договоренности, которые были», — обозначил Климов.

Сенатор также заметил, что у Вашингтона нет никакого желания разрешить этот конфликт и прийти к нормальному взаимодействию дипломатических служб США и России, и назвал это проблемой.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд 54 российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. В ответ на это посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в намеренном искажении фактов относительно требования к российским дипломатам покинуть страну, заявив, что Вашингтон фактически выдворяет дипломатов.

