Российский иммунолог рассказал о новом пути передачи COVID-19

Новым путем передачи COVID-19 при дельта-штамме стал воздушно-пылевой (аэрозольный), заявил в разговоре с Ura.ru генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков.

Он отметил, что частицы коронавируса переносятся на большие расстояния, в частности они могут проникать через систему вентиляции.

По этой причине Крючков рекомендовал чаще проветривать помещения. Он уверен, что благодаря этому произойдет резкое снижение концентрации вируса.

Ранее вирусолог допустил, что встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме способна привести к появлению нового комбинированного варианта. По словам Крючкова, гибридный вариант необязательно может быть опасным. Вероятность встречи двух штаммов коронавируса в одном организме зависит от пути распространения в популяции появившейся мутации.