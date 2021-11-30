Лавров предостерег украинские власти от повторения судьбы Саакашвили

Министр иностранных дел Лавров: надеюсь, что Киев не пойдет по пути Саакашвили в 2008 году

Украинские власти получили предостережение от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Лавров понадеялся, что политические элиты в Киеве не повторят судьбу бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Слова министра передает ТАСС.

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — заявил Лавров.

По словам Лаврова, грузинский президент в 2008 году «мгновенно возбудился» после включения в декларацию саммита НАТО намерения принять Украину и Грузию в состав альянса. Министр предполагает, что это стало одним из поводов для начала военной агрессии Грузии против собственных граждан и российских миротворцев в Южной Осетии в августе 2008 года.

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«У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру», — отметил министр. Он добавил, что нынешние киевские власти проявляют «иные качества» и подвержены «плохому влиянию» с Запада.

8 августа 2008 года Грузия подвергла массированному артиллерийскому обстрелу город Цхинвал, столицу Южной Осетии. Грузинские власти намеревались восстановить контроль над территориями региона, де-факто ставшего независимым в ходе гражданской войны в Грузии в 1990-е. Бывший на тот момент президентом России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. К 11 августа российские войска вошли на грузинскую территорию, а уже 12 августа стороны согласовали условия перемирия. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Саакашвили проиграл следующие президентские выборы и уехал из Грузии.