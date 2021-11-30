Лукашенко назвал стоимость содержания беженцев на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости назвал стоимость содержания беженцев из Ближнего Востока на границе с Евросоюзом.

По словам Лукашенко, неделю назад расходы составляли 12,5 миллиона долларов, сейчас они уже стали вдвое больше, то есть 25 миллионов долларов. Он добавил, что Всемирная организация здравоохранения в качестве помощи прислала «чулки, прокладки, памперсы».

Лукашенко заявил, что постарается решить проблему с мигрантами до Нового года, поскольку они «болтаются» в Минске и Гродно. Белорусские власти будут просить этих людей вернуться на родину, поскольку гуманитарного коридора в Германию не будет. Тысяча человек уже улетели в Ирак, подчеркнул президент.

Он также рассказал, что врио канцлера Германии Ангела Меркель попросила его заняться репатриацией мигрантов. «Я говорю: "Ангела, такими жесткими словами давайте не будем даже говорить"», — отметил Лукашенко.

Ранее он связал миграционный кризис с западными санкциями, сравнив их с петлей на шее.