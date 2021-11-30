Лукашенко заявил о петле на шее Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости связал миграционный кризис с западными санкциями, сравнив их с петлей на шее.

По словам Лукашенко, европейцы разорвали договор о реадмиссии, по которому, если мигранты попадали в ЕС с территории Белоруссии, власти республики забирали их и размещали в специальных миграционных лагерях. Европа перестала сотрудничать с Минском по вопросам границы, заявил Лукашенко.

«Я прямо сказал: “Ну и Господь с вами, ваши проблемы. Но я вас больше защищать так, как в прошлом году, не буду”», — добавил он.

Лукашенко утверждает, что Европа теперь не хочет обсуждать эти вопросы.

«Когда мы с президентом [России Владимиром] Путиным об истоках говорили, я ему сказал, что отсюда все началось. Санкции. Слушай, тебе на шею набросили петлю, зажимают и говорят: “Защищай меня!”. Я честно им заявил об этом в самом начале: “Ребята, вы пошли на обострение отношений, вы нас обвиняете в самолете и прочее, хотя ни одного факта на столе нет”», — заявил Лукашенко.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС начался после того, как в мае Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками мигрантов и наркотрафиком. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения отношений с Западом, начавшегося после того, как в Минске экстренно посадили самолет компании Ryanair. Лайнер приземлился из-за сообщения о взрывном устройстве на борту, после чего белорусские силовики задержали оппозиционного блогера Романа Протасевича. Угроза взрыва не подтвердилась.