Украинский депутат выругался матом и объявил минуту молчания в Раде

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский выругался матом и предложил почтить минутой молчания память погибших во время взрыва газа в Николаевской области. Видео с заседания украинского парламента опубликовало издание «Гордон».

Депутат решил выступить перед коллегами и почтить память жертв инцидента, произошедшего в пятиэтажке в городе Новая Одесса.

Подойдя к трибуне и, вероятно, не ожидая, что микрофон включен, Негулевский выругался нецензурной бранью, после чего напомнил парламентариям о трагедии и объявил минуту молчания.

В ходе своей дальнейшей речи он также призвал президента Украины Владимира Зеленского не оставаться в стороне от трагедии и помочь людям, оставшимся в результате нее без жилья.

Взрыв в доме в Новой Одессе произошел утром 27 ноября. По данным спасателей, были разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничная клетка с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже. В результате взрыва погибли три человека, еще трое пострадали. Без жилья остались люди из 30 квартир.

В 2019 году инициатор законопроекта «О противодействии сквернословию», депутат Верховной Рады Ольга Богомолец посоветовала украинцам отказаться от русского мата и не употреблять «брань ниже пояса». Тем, кто не готов очистить свою речь от нецензурной лексики, она предложила материться по-украински.