В Нидерландах рассказали о более ранних случаях заражения омикрон-штаммом

В Нидерландах выявили омикрон-штамм в пробах, собранных до первого известного случая

В Нидерландах выявили омикрон-штамм в пробах, собранных до первого известного случая заражения этим вариантом коронавируса в стране. Об этом рассказали в Национальном институте здравоохранения Нидерландов.

Новый штамм COVID-19 был найден в пробах, взятых 19 и 23 ноября. Исследователи еще не установили, были ли в Южной Африке люди, сдавшие тесты. Институт уже передал сведения местным властям регионов, где живут инфицированные, чтобы отследить их последние контакты.

Считалось, что первые заразившиеся омикрон-штаммом прибыли в Нидерланды пассажирским рейсом из ЮАР 28 ноября. По данным Института здравоохранения, из 624 пассажиров, коронавирусом заразился 61 человек, у 13 из них выявили новый вариант COVID-19.

Ранее Европейская комиссия признала невозможность предотвращения распространения омикрон-штамма. По словам представителя пресс-службы ЕК Эрика Мамера, принятые меры направлены лишь на максимально длительное сдерживание вируса, чтобы дать европейским органам здравоохранения и поставщикам вакцин время для адаптации.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.