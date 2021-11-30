В США высказались об учениях России и Белоруссии на границе с Украиной

В США высказались об учениях России и Белоруссии на белорусско-украинской границе. Сообщение о готовящихся учениях войск Союзного государства оценили в Пентагоне, передает ТАСС.
В Пентагоне отметили, что не хотели бы «дестабилизирующих действий» в условиях напряженной ситуации на границе Белоруссии.
О том, что Минск совместно с Москвой планирует провести войсковые учения по прикрытию южной части границы Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин 29 ноября. Комплекс мероприятий на белорусско-украинской границе запланирован в среднесрочной перспективе.
В сентябре войска России и Белоруссии провели большие совместные учения «Запад-2021». Союзное государство задействовало около 200 тысяч военнослужащих, до 760 единиц боевой техники, в том числе около 290 танков, и 15 кораблей. Учения длились пять дней.