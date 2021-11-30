Полковник столичной полиции и его отец погибли в ДТП в Орловской области

Начальник отдела УЭБиПК Москвы и его отец погибли за рулем BMW X7 в Орловской области

В Орловской области проводится проверка после гибели в ДТП полковника столичной полиции и его отца. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает издание «МК».

По данным издания, авария произошла 29 ноября на автодороге Ливны — Брод-Верховье. Автомобиль BMW X7, за рулем которого находился 39-летний начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) Москвы, вылетел в кювет. От удара оба мужчины вылетели через разбитое стекло и погибли на месте происшествия. В момент трагедии полковник находился в отпуске.

18 августа сообщалось, что в Алтайском крае на трассе погибли два человека в ДТП с участием начальника районного отдела ГИБДД.