Российский бизнес установил рекорд

Рентабельность проданных российскими крупными и средними предприятиями товаров и услуг с января по июнь 2021 года достигла рекордного показателя за 2,5 года. Отношение прибыли к затратам на производство и реализацию продукции составило 12,5 процента, выяснила международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Данные исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

При расчетах аналитики опирались на данные Росстата о финансовом состоянии крупных и средних организаций со средней численностью работников более 15 человек. Общая прибыль таких предприятий в России составила 10,64 триллиона рублей. Такой высокой рентабельности бизнесу не удавалось достигнуть ни в кризисном 2020 году, ни в допандемийном 2019-м. Показатель первого полугодия 2021 года превышают лишь цифры за июль-декабрь 2018-го, когда отношение прибыли к затратам составило 12,7 процента.

FinExpertiza установила, что самым успешным оказался бизнес в Карелии (рентабельность продукции достигла 69,5 процента), Еврейской автономной области (68,3 процента), Мурманской области (62,9 процента), Туве (50,5 процента), Астраханской области (50 процентов), Магаданской области (47,1 процента), Забайкальском крае (46,2 процента), Сахалинской области (44,3 процента), Чукотском автономном округе (43 процента) и Красноярском крае (37,6% процента).

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова объяснила, что финансовые показатели российского бизнеса «вытянул» сырьевой сектор (добыча и обрабатывающая промышленность) из-за высоких цен на топливо. Высокие результаты также показала финансово-страховая деятельность, сельское хозяйство и недвижимость.

Тем не менее рентабельность большинства отраслей в России оказалась ниже среднероссийских значений. Бизнес, ориентированный на розничный спрос, в настоящее время сталкивается с опережающим ростом расходов, связанных с разгоном инфляции и удорожанием сырья. «Постпандемийное восстановление доходов населения крайне ограничено, и с учетом возрастающих издержек производства говорить о завершении коронавирусного кризиса применительно к частному бизнесу, не связанному с добычей ресурсов, было бы преждевременно», — утверждает Трубникова.

Самую низкую рентабельность продемонстрировали компании Амурской области (убыток составил 27 процентов от расходов), Ингушетии (-20,3 процента), Чечни (-5,5 процента), Севастополя (-4,4 процента), Кабардино-Балкарии (-2,7 процента), Дагестана (-1,5 процента), Северной Осетии (-0,9 процента), Крыма (1,1 процента), Псковской области (1,6 процента) и Ульяновской области (3,3 процента).

В ноябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» предрекло почти 30 российским банкам исчезновение к октябрю 2022 года. Причиной такого прогноза стало снижения прибыли вследствие изменений на рынке кредитования. По данным экспертом, за последний год в Росси уже закрылись 45 банков.

