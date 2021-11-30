В Госдуме оценили перспективы новых дел на генералов Росгвардии

Депутат Госдумы и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн оценил перспективы новых уголовных дел на генералов Росгвардии в свете новости о том, что у следствия есть материалы против сразу семерых высокопоставленных офицеров. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Так, приводя в пример осужденного на 6 лет за мошенничество с ведомственным жильем бывшего заместителя Росгвардии Сергея Милейко, Хинштейн уверен, что это «наглядно доказывает решимость руководства ведомства в борьбе с внутренней коррупцией» и то же самое ожидает «других вороватых на руку генералов». Милейко получил свой приговор в июле 2021 года, суд также лишил его звания генерал-лейтенанта запаса.

Накануне Главное военное следственное управление СКР получило из военной прокуратуры материалы проверки для возбуждения уголовных дел против четверых генералов и троих полковников. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, это произошло в результате проверок в связи с внедрением информационной системы «Недвижимость» в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии. На систему потратили 192 миллиона рублей, и она должна была быть готовой к 2016 году, но на деле существовала только на бумаге и в документах.

Но в 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписал фиктивные акты о введении в строй этой системы, которая ни разу не запускалась. Служебная проверка Росгвардии выявила этот момент, подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями возникли к ряду высокопоставленных офицеров.