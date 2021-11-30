Будущий канцлер Германии выступил за обязательную вакцинацию

Лидер победившей на выборах в Германии Социал-демократической партии (СДПГ), а также будущий канцлер республики Олаф Шольц заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию от COVID немецких граждан. Об этом пишет издание Bild.

Он также призвал глав федеральных земель Германии от СДПГ выступить за это нововведение. Однако, по информации Bild, нынешний правящий бургомистр Берлина, также член СДПГ Михаэль Мюллер, выразил обеспокоенность по поводу проекта обязательной вакцинации всех категорий населения.

Ранее стало известно, что в соседней с Германией Австрии выдвинули законопроект, согласно которому нежелающим прививаться от коронавируса грозит штраф в размере 3600 евро, а за отказ его уплатить можно попасть в тюрьму на четыре месяца. Для рецидивистов сумма штрафа увеличится в два раза — до 7200 евро.