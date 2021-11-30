Россияне смогут добраться до популярного горнолыжного курорта по единому билету

На популярный горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе из любого региона России можно будет добраться по единому билету. Он будет включать в себя перелет или поездку на поезде до региона, а также поездку на автомобиле непосредственно до курорта. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по туризму Кузбасса.

Единый билет распространяется на весь маршрут поездки. Он обеспечивает удобную стыковку между рейсами, а также сопровождение на всех этапах путешествия. Продажа единых билетов уже открыта.

Как сообщили в агентстве по туризму, пунктами стыковок маршрутов станут аэропорт и железнодорожный вокзал Новокузнецка. Там путешественники пересядут на автобусы, воспользовавшись единым билетом, и отправятся прямиком на Шерегеш. Уточняется, что посадка прибывших поездом туристов осуществляется через автовокзал.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о полной загрузке горнолыжный курортов России в период зимних праздников. По ее словам, номера в гостиницах категории три, четыре и пять звезд почти полностью забронированы.