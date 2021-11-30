Оценено влияние омикрон-штамма на мировую экономику

Financial Times: омикрон-штамм не приведет к серьезным последствиям для мировой экономики

Появление омикрон-штамма коронавируса не приведет к серьезным последствиям для мировой экономики. Об этом пишет Financial Times.

Эксперты считают, что новый вариант COVID-19 не окажется влияния на мировую экономику даже в том случае, если имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными, чем против других разновидностей коронавирусной инфекции.

Оптимистичный прогноз эксперты объясняют успехами в разработке вакцин от COVID-19. Также они отметили, что экономика большинства стран демонстрирует способность адаптироваться к коронавирусным ограничениям.

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Главный экономист швейцарской инвестиционной компании UBS Global Wealth Management Пол Донован заявил, что новый штамм «едва ли на данном этапе изменит мировую экономическую ситуацию». По его мнению, в ряде стран могут пострадать индустрии пассажирских авиаперевозок и туризма, но на них приходится сравнительно небольшая доля мировой экономической активности.

Старший экономист американского банка Goldman Sachs Дан Струвен в свою очередь подчеркнул, что если омикрон-штамм будет заразнее дельта-штамма, то в следующем году можно ожидать сокращения темпов роста мировой экономики с прогнозировавшихся 4,6 до 4,2 процента. При этом он добавил, что этот спад будет компенсирован ростом в 2023 году.

Ранее индийское издание Economic Times рассказало, что появление и распространение нового омикрон-штамма коронавируса обернулось неожиданными последствиями для мировой экономики — алмазное сырье подорожало в среднем на пять-десять процентов. Журналисты газеты раскрыли, что в Южно-Африканской Республике и Ботсване, имеющих крупные месторождения, начались проблемы с поставками.