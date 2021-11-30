Первую партию «Спутника Лайт» доставили в Сан-Марино

В Сан-Марино доставили партию «Спутника Лайт», его будут использовать для ревакцинации

В Сан-Марино доставили первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает Институт социального обеспечения республики (ISS), передает РИА Новости.

Отмечается, что российский препарат будут использовать для ревакцинации граждан страны, которые сделали первичные прививки вакциной «Спутник V».

23 ноября сообщалось, что Сан-Марино стало первой страной Европейского союза (ЕС), одобрившей российскую вакцину «Спутник Лайт» как самостоятельный препарат. Кроме того, препарат одобрили в качестве бустера к другим вакцинам от коронавирусной инфекции. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что Сан-Марино стало первой страной Европы, где не выявили ни одного случая инфицирования COVID-19.