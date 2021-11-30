Швеция отказалась от членства в НАТО

Премьер-министр Магдалена Андерссон: Швеция не будет подавать заявки на членство в НАТО

Премьер-министр Швеции и член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон заявила, что ее страна отказывается от членства в НАТО. Об этом пишет ТАСС.

«Свобода от военных альянсов служит хорошую службу нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО», — заявила действующая глава шведского правительства. Однако она отметила, что Стокгольм не останется в стороне в случае нападения на Европу и рассчитывает на помощь европейских стран при агрессии в свою сторону.

«ЕС является важнейшей ареной внешней политики и безопасности Швеции. Наше текущее председательство в ОБСЕ дает Швеции возможность защитить порядок европейской безопасности», — добавила Андерссон. Она также положительно оценила возврат США к «конструктивному партнерству» по климату, пандемии и демократии.

Ранее стало известно, что премьер Андерссон подала в отставку после выхода фракции зеленых из состава правительства Швеции. Она была избрана на свой пост всего за несколько часов до этого. Такая ситуация сложилась, поскольку шведский риксдаг (однопалатный парламент) не поддержал проект бюджет, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет, сформированный оппозицией.