Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

После выхода фракции «зеленых» из правительства Швеции премьер-министр и член Социал-демократической партии Магдалена Андерссон подала в отставку. Она была избрана на свой пост всего за несколько часов до этого. Об этом сообщает шведская радиостанция Radio Sweden.

«Новоизбранный премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала в отставку всего через несколько часов после того, как была избрана премьер-министром в ходе парламентского голосования», — говорится в сообщении. Это случилось из-за того, что шведский риксдаг (однопалатный парламент) не поддержал проект бюджета, предложенный правительством, а выбрал голосованием бюджет оппозиции.

Ранее сообщалось, что Магдалена Андерссон стала первой в истории Швеции женщиной — главой правительства. До этого она занимала должность министра финансов. Андерссон на протяжении нескольких дней не могла достигнуть соглашения с лидером Левой партии Нуши Дадгостар, однако к 23 ноября она получила поддержку необходимых 175 депутатов риксдага.