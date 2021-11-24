Премьер-министром Швеции впервые стала женщина

Депутаты парламента Швеции избрали лидера социал-демократической партии Магдалену Андерссон новым премьер-министром страны. Об этом сообщает Euronews.

Таким образом, политик стала первой женщиной на посту премьер-министра Швеции. Ранее она занимала должность министра финансов. Андерссон на протяжении нескольких дней не могла достигнуть соглашения с лидером Левой партии Нуши Дадгостар, однако к 23 ноября она получила поддержку необходимых 175 депутатов риксдага.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что бывший премьер-министр Швеции Стефан Левен подаст заявление об отставке спикеру парламента Андреасу Норлену. О его желании оставить пост сообщалось еще в июне. Тогда он попросил спикера парламента страны освободить его от должности главы правительства после того, как 181 депутат парламента из 349 выразил ему свое недоверие.