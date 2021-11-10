Премьер-министр Швеции уйдет в отставку

Премьер-министр Швеции Стефан Левен подаст заявление об отставке спикеру парламента Андреасу Норлену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законодательный орган страны.

По информации агентства, после принятия прошения Норлен попросит Левена временно возглавить переходное правительство. После этого будут подготовлены предложения по кандидатуре на должность нового премьер-министра королевства для последующего голосования в парламенте.

О желании Левена уйти с поста стало известно еще 28 июня. Тогда он попросил спикера парламента страны освободить его от должности главы правительства после того, как 181 депутат парламента из 349 выразил ему свое недоверие. По его словам, это решение созрело со временем. «Я был председателем партии десять лет, премьер-министром — семь лет. Это были фантастические годы. Но всему приходит конец», — цитирует политика ТАСС.

О недоверии премьер-министру из-за предложения правительства о введении рыночных цен на аренду жилья в новых домах заявила лидер «Левой партии Швеции» Нуши Дадгостар. 17 июня партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии Левену.