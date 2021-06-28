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Премьер-министр Швеции подал в отставку

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Фото: TT News Agency / Janerik Henriksson / Reuters

Премьер-министр Швеции Стефан Левен (Stefan Löfven) попросил спикера парламента страны освободить его от должности главы правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Политик подал в отставку после того, как 181 депутат парламента из 349 выразил ему свое недоверие. У Левена была возможность организовать досрочные выборы, однако он заявил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, это решение было бы неверным.

Следующие выборы пройдут в Швеции в 2022 году. До этого момента спикер парламента попытается сформировать новое правительство. Если после четырех попыток это сделать не получится, в стране пройдет досрочное голосование.

Как сообщает ТАСС, 17 июня партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии Левену. До этого лидер «Левой партии Швеции» Нуши Дадгостар заявила о недоверии премьер-министру из-за предложения правительства о введении рыночных цен на аренду жилья в новых домах. 21 июня большинство парламентариев выразили недоверие Левену.

26 июня глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что уходит в отставку после скандала с любовницей. Он опубликовал в Twitter видеообращение к британцам, в котором извинился за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с ней.

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