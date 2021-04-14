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Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за кибератак

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Фото: Unsplash

Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за кибератак на спортивную конфедерацию страны. Об этом сообщила глава ведомства Анн Линде в своем Twitter.

Министр назвала взломы, приписываемые российской разведке, «недопустимыми серьезными нарушениями конфиденциальных данных» Шведской спортивной конфедерации. Дипломат также подчеркнула, что подобные действия нарушают существующие международные нормы.

Ранее прокуратура Швеции обвинила ГРУ в кибератаках на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах. По данным следствия, злоумышленники заполучили и опубликовали личные данные и медкарты шведских спортсменов. На основе слитой информации были написаны статьи, дискредитирующие западных спортсменов и спортивные организации.

В прокуратуре заявили, что кибератаки были частью кампании, направленной против национальных и международных антидопинговых организаций, включая WADA и USADA, а также Международной федерации футбола (ФИФА). Вместе с тем в ведомстве приняли решение о прекращении расследования в связи с отсутствием условий для экстрадиции виновных в Швецию.

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