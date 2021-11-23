В Швеции увидели насмешку России над выступлением министра обороны Хультквиста

Россия посмеялась над словами министра обороны Швеции Петера Хультквиста о планах направить военных на помощь Украине. Об этом телеканалу SVT рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

Она объяснила, что как насмешку стоит расценивать реакцию российского посольства на это заявление. Тогда дипмиссия отметила на своей странице в Facebook, что Хультквист «не первый военачальник в Швеции, который пытается запугать Россию силой своей героической армии».

Кстати, последняя всемирно известная шведская попытка направить войска на Украину состоялась на Полтаве (не так далеко от Киева) в 1709 году Посольство России в Швеции

В посольстве указали, что Стокгольм не извлек должного урока из прошлых сражений с Россией.

Очередь из желающих помочь

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что страны Запада пообещали оказать помощь в случае военного наступления России. Он объяснил, что в ходе Международного форума безопасности в Галифаксе встретился с министром обороны Канады, несколькими сенаторами США, чиновниками из других стран-партнеров Украины, и «почти все понимают, что происходит». Он добавил, что единственное, что осталось неизвестным в ходе его переговоров, так это то, «будет ли наступать Путин, и если будет, то когда».

После этого стало известно, что США поставили на Украину около 80 тысяч килограммов боеприпасов в рамках оказания военной помощи в размере 60 миллионов долларов. Таким образом, всего с 2014 года Украина получила помощь от Соединенных Штатов в оборонной сфере на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные штаты в настоящее время не готовы анонсировать поставки дополнительной помощи Украине. Она подчеркнула, что США долгое время оказывают решительную поддержку Украине и предоставляют Киеву помощь как военного, так и мирного характера.

Также в оказании помощи Украине на возмездной основе оказалась заинтересована Великобритания. Выяснилось, что Лондон впервые начал переговоры с Киевом о поставках вооружений. По данным The Times, британцы могут поставить Киеву ракеты класса «земля-земля» для катеров и воздушных судов. В частности речь может идти о ракетах Brimstone, которые разрабатываются консорциумом MDBA, для установки на кораблях ВМС Украины. Помимо этого, рассматривается возможность поставок ракет Brimstone для применения с воздуха, каждая из которых стоит примерно 138 тысяч долларов. Кроме того, в рамках совместного двустороннего сотрудничества запланированы строительство кораблей меньшего класса и работа по строительству двух военно-морских баз, которые будут располагаться на Азовском и Черном море. Интегратором программы выступит британская компания

Мифические планы России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия нападет в конце января или начале февраля, для этого на границе уже сосредоточены 92 тысячи военнослужащих.

30 октября газета The Washington Post сообщила о наращивании присутствия российских войск рядом с Украиной. По информации издания, «необычные перемещения техники и военных» на западе России были зафиксированы после завершения масштабных учений «Запад-2021». Пентагон заявил, что США следят за ситуацией на границе Украины и России.

2 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы изображено размещение российских военных «на границе с Украиной». Однако на этих кадрах изображен район города Ельня в Смоленской области — который не имеет общую границу с Украиной и граничит только с Белоруссией. Тем не менее, по утверждению издания, подразделения, включая «элитную 1-ю гвардейскую танковую армию», выдвинулись в район Ельни в конце сентября из мест постоянной дислокации в других районах России.

17 ноября агентство Bloomberg описало пессимистичный сценарий развития миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. По словам автора статьи, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут эскалировать данный конфликт. Вместе с тем отмечалось, что на случай открытого вооруженного столкновения у России уже мобилизованы силы на границе с Украиной.

В свою очередь в России опровергают сообщения зарубежных СМИ о том, что страна стягивает войска к границе с Украиной. В МИД заявления о российской агрессии назвали смешными и опасными.