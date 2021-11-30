Россиянам рассказали о главных ремеслах Урала и их мастерах

Россиянам рассказали о главных ремеслах, которыми славится Урал. «Российская газета» составила список предметов, с которыми можно ассоциировать регион, а также поделилась историями местных мастеров, для которых работа — творчество.

Прежде всего корреспонденты вспомнили про Людмилу Антропову из города Сысерть, расположенного в Свердловской области. Россиянка занимается живописью, расписывает фарфоровые изделия. Увлекаться этим делом она начала еще в детстве, а после окончания учебы в профессиональном училище пошла работать на предприятие «Фарфор Сысерти». На протяжении 26 лет женщина ежедневно расписывает и создает предметы из фарфора: чайные пары, сервизы, столовые наборы, а также вазы.

Затем на Урале недавно появилась гончарная мастерская, где производят оригинальные керамические изразцы. Ее организовал Андрей Савицкий, специалист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, вместе с единомышленниками. По его словам, этими уральскими изразцами украшены несколько местных храмов, фасады четырех церквей, иконостасы, а также камины и печки загородных домов. Уточняется, что это сложная, но интересная работа, так как каждое керамическое изделие создается вручную и затем обжигается. В мастерской все печи для обжига были собраны по собственным чертежам. Савицкий надеется, что его ремесло поможет создать неповторимый изразцовый промысел в регионе.

В заключение корреспонденты газеты рассказали про «айболита со стамеской», создавшего в Тюмени уникальную мастерскую «Мних» по работе с деревом. Вадим Шитов, как сообщается, одним из первых начал реставрировать старинные дома в регионе. В настоящее время он председатель правления областной общественной организации «Центр возрождения народных промыслов» и почетный гражданин Тюмени, награжденный знаком отличия «Почетный наставник» за творческое воспитание молодежи.