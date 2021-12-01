Врач назвал защищающие от зимних болезней травы и специи

Ведущие программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», доктор Сергей Агапкин и актер Михаил Полицеймако совместно с приглашенным врачом-фитотерапевтом Андреем Степенским назвали в эфире пять трав и специй, которые помогут организму защититься от зимних болезней. Медики рекомендовали добавлять их в чай, предварительно проконсультировавшись со специалистами для подбора нужной дозы. Выпуск передачи опубликован на YouTube.

Первое растение, чьи лечебные свойства для защиты иммунитета отметили специалисты — шалфей. Степенский сказал, что его эфирное масло обладает бактерицидным и антисептическим действием, поэтому шалфей часто используется в настойках и сборах.

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Далее врач назвал «родственника» шалфея — розмарин. Специалисты рекомендуют пить чай с этим растением в первой половине дня. Соведущий Степенского, врач Сергей Агапкин добавил, что недавние исследования указали также на положительное влияние розмарина на мозговую деятельность.

Лечебной пряностью медики назвали корицу. Специя обладает антисептическим действием, однако помимо этого она еще и снижает тягу к сладкому. «Мало кто знает, что это лекарственное растение, которое может снижать уровень сахара в крови», — подчеркнул Агапкин. Однако, по словам врача-фитотерапевта, чрезмерное употребление корицы является опасным. В частности, передозировка может привести к головокружениям, головным болям и расстройству пищеварения.

Наконец, врачи выделили мяту и эхинацею. «Все думают, что мята — это просто успокаивающее лекарственное растение, но это не совсем так. Она применяется и при желудочно-кишечных заболеваниях, и как мощный антисептик», — отметил Степенский. Говоря об эхинацее, Агапкин упомянул исследования, доказавшие, что у людей, пьющих чай из этого растения, на 58 процентов снижается риск заболеть простудой.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург раскрыл неожиданные свойства чеснока. По его словам, растение обладает двойным эффектом: стимулирует пищеварение, а также обладает антибактериальным действием и, как следствие, уменьшает газообразование.